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Согласно отчёту, Beyond Good & Evil 2 все ещё находится на стадии пре-продакшена; над проектом работают 250 человек
Valor Mortis окупилась за неделю - soulslike от авторов Ghostrunner уже приносит прибыль
Владельцы оригинальной The Wolf Among Us получат скидку 50% на покупку ремастера
Sony выпускает новое обновление прошивки PS5 (версия 26.07-14.20.00) на фоне опасений по поводу взлома консоли
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Xbox Project Helix могли отложить до конца 2028 года ради выхода вместе с крупным эксклюзивом
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Обзор Songs of Glimmerwick: волшебная школа на чудесном острове, где легко потерятся в рутине
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
Игровое кресло ThunderX3 TC3
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