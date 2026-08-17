Хоккейная аркада Slapshot вернулась к жизни через 16 лет после того, как её сервера закрыли

Онлай хоккейная аркада Slapshot, закрытая в 2010 году, снова доступна для игры.

Игра вышла в январе 2009 года и запомнилась хоккеем без правил: судья не назначал штрафов и не удалял с площадки, силовые приёмы и драки не наказывались. В России игру издавала Astrum Nival, в Европе — гамбургская Gamigo под названием Slapshot Underground.

Российские серверы отключили 12 октября, европейские — 30 апреля 2010 года, после того как Gamigo разорвала договор с разработчиком, корейской студией Numix Entertainment. Прощального события не проводилось: клиент просто перестал подключаться, и на этом игра закончилась.

Серверную часть восстановила группа бывших игроков. Оригинальный серверный код не сохранился ни у кого, поэтому работу серверов воссоздавали заново; проект назвали Slapshot Underground — по европейскому изданию игры. Клиент остался прежним, версии 2009 года: тот же интерфейс, те же карты, та же система персонажей. Переделок не вносили намеренно.

Сейчас на восстановленном сервере играют матчи в форматах 1×1, 2×2 и 3×3.