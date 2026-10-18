Киберпанковый рогалик SlashZero получил новый трейлер и демоверсию

Студия Streetlamp Studio представила новый трейлер SlashZero — динамичного двухмерного экшен-рогалика в киберпанковском сеттинге. Ролик посвящен демоверсии игры и демонстрирует основные особенности боевой системы, стремительные схватки и противников, с которыми предстоит столкнуться игрокам.

Главным героем SlashZero станет так называемый Timehacker — воин, которому предстоит пробиваться через опасный футуристический мир, уничтожать многочисленных врагов и постепенно приближаться к главной цели — повелителю Пустоты.

Игровой процесс объединит классический экшен с видом сбоку и элементы рогалика. Основной акцент сделан на быстрых сражениях, в которых игрокам придется постоянно двигаться, уклоняться от атак и использовать боевые способности для уничтожения противников.

По мере прохождения герой будет раскрывать тайны окружающего мира, а каждая новая схватка приблизит его к разгадке происходящего. Новый трейлер позволяет оценить визуальный стиль SlashZero, насыщенные спецэффектами битвы и общий темп игрового процесса.