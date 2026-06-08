SlashZero: киберпанковый roguelite о разломанных таймлайнах делает ставку на стиль и свободу билдов

Издатель Skystone Games и студия Streetlamp Studio представили новый трейлер SlashZero — 3D аниме-roguelite экшен-платформера, который всё сильнее выделяется на фоне жанровых конкурентов за счёт визуального размаха и акцента на боевую свободу. Игра выйдет на PlayStation 5 и PC (Steam и Epic Games Store), но дата релиза пока не раскрыта.

SlashZero разворачивается в киберпанковом мире на грани временного коллапса, где игрок берёт на себя роль так называемого «таймхакера» — оперативника, сражающегося с угрозой под названием Hieros-I. На бумаге это звучит как ещё один вариационный roguelite-сеттинг, но разработчики явно делают ставку на подачу: каждый забег должен ощущаться как отдельная версия персонажа и собственной боевой идентичности.

Главная идея игры — максимальная вариативность билдов. Игроки могут комбинировать способности, создавать синергии и экспериментировать с воздушными комбо, превращая каждый ран в своего рода «боевой эксперимент». В этом плане SlashZero ближе к современным экшен-roguelite вроде Hades, но с более выраженным упором на вертикальность и аниме-эстетику, где каждый удар выглядит как постановочная сцена.

Разработчик Джун из Streetlamp Studio подчёркивает, что команда стремится «расширить границы» сайд-скроллеров, делая ставку на высококачественную 3D-анимацию и кинематографичность. И если судить по трейлеру, это не просто маркетинговые слова — визуальный стиль действительно выглядит как попытка приблизиться к консольным AAA-экшенам в компактном roguelite-формате.

Отдельный интерес вызывает тизер нового персонажа, появляющегося в конце ролика. Его личность не раскрыта, но намекается, что он действует против коррупции Hieros-I с «неожиданной стороны». Пока это классический приём удержания интриги, но в рамках roguelite-игр с фрагментарным сюжетом он может сработать особенно эффективно.

В итоге SlashZero выглядит как проект, который пытается совместить скорость, стиль и глубину билдостроения. Если разработчики смогут удержать баланс между эффектностью и читаемостью боя, игра вполне может стать одним из заметных представителей жанра нового поколения.