Представлен новый трейлер ретро-экшена Slave Zero X ©

Ziggurat Interactive представила новый кровавый трейлер своей предстоящей игры Slave Zero X на Feardemic Fear Fest 2023. Этот новый трейлер демонстрирует больше экшена и механики из Slave Zero X, а также немного крови.

Миссия Feardemic - вызвать некоторые из самых интересных человеческих эмоций - страх, трепет и отвращение - трейлер идеально вписывается в предстоящую игру Ziggurat.

Созданная в сотрудничестве с Poppy Works и командой, создавшей знаменитый Devil Engine, игра Slave Zero X предлагает множество игровых режимов и множество футуристических 2.5D-антиутопических городских уровней, через которые нужно пройти. Игрокам предстоит выполнять жестокие комбо и сражаться волнами с генетически улучшенными противниками в стиле биопанк, и все это под извращенный синтезаторный саундтрек. Бегайте и пробивайтесь сквозь антиутопическое будущее в этой экшен-игре, которая найдет отклик у поклонников фаворитов жанра файтингов и слэшеров, типа Devil May Cry, Strider и Guilty Gear.

Slave Zero X выйдет в первом квартале 2024 года на PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, Xbox Series X|S, а в демоверсию можно играть в Steam и Xbox.