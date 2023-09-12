Ретро-экшен Slave Zero X выйдет 21 февраля 2024 года ©

2,5D сайдскроллинговый экшен Slave Zero X выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК через Steam и GOG 21 февраля 2024 года, объявили издатель Ziggurat Interactive и разработчик Poppy Works.

Демоверсия игры уже доступна для Xbox Series, Xbox One и ПК через Steam.

Великий Хан кулаками из железа и плоти управляет городом с вершины Мегасити С1-9. Из-под гниющего фундамента города поглощенный местью воин отправляется в путь, чтобы положить конец правлению Хана. События Slave Zero X происходят за 5 лет до Slave Zero и привносят новую жизнь в мир, где ужасающие живые машины — рабы — готовы стать новейшим орудием войны в долгой и кровавой истории человечества. Тайная группа воинов, известная как Стражи, намерена остановить нашествие биомехов, и одному из них приходит любопытная мысль: использовать оружие врага против него самого. Слившись с украденным прототипом раба, Шу станет неутомимым дьяволом с единственной целью — свергнуть ложного бога.