Вышел новый трейлер стильного ретро-экшена Slave Zero X ©

Компании Poppy Works и Ziggurat Interactive выпустили очередной трейлер грядущего и стильного 2,5D-экшена Slave Zero X.

В трейлере не только продемонстрирован геймплей, но и показан продюсер Алекс Лотц, который рассказывает о происхождении франшизы. Slave Zero X - это прямой приквел классической Slave Zero 1999 года от Infogames для Dreamcast и PC, и сегодня мы узнаем о нем прямо из пасти льва.

Игра расширяет рамки оригинального сеттинга и, кроме того, возвращает художественный стиль, напоминающий о той эпохе.

Slave Zero X выйдет для PC, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, PS4 и Nintendo Switch, но дата релиза пока не определена. Если вы хотите попробовать и оценить свой интерес, то демоверсия уже доступна для загрузки в Steam и Xbox Series X|S.