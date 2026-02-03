Продажи визуальной новеллы Slay the Princess достигли 1 миллиона копий

Разработчик Black Tabby Games сообщил обновлённые данные о продажах своей романтической хоррор-визуальной новеллы Slay the Princess, которая превысила миллион копий. Это отличный результат, особенно учитывая нишевый жанр игры.

Сообщение от Black Tabby Games, опубликованное на Bluesky, выглядит явно восторженным по поводу результата.

Мы с огромной радостью сообщаем, что игра Slay the Princess официально преодолела отметку в один миллион проданных копий! Когда мы начинали работу над ней, мы и представить себе не могли, что визуальная новелла сможет достичь такого рубежа, тем более добиться этого, получив при этом признание критиков. И всё же, вот мы здесь. Ничего из этого не было бы возможно без вас.

В честь этого события игра сейчас продаётся в Steam со скидкой в ​​45%.