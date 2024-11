Визуальная хоррор-новелла Slay the Princess привлекла 500 тыс. игроков

Вскоре после того, как инди-игра Slay the Princess отпраздновала свою первую годовщину выпуском окончательного издания The Pristine Cut, Black Tabby Games и Serenity Forge объявили, что было продано 500 000 копий игры на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

Тони Ховард-Ариас, соучредитель Black Tabby Games, сказал:

Мы вложили в эту игру всю свою душу за последние пару лет, и было очень трогательно видеть, как столько людей соприкоснулись с такой эзотерической работой. Мы так рады, что фанаты оказали нам необходимую поддержку, чтобы пересмотреть игру и сделать её ещё лучше, чем она была на старте. Все эти последние штрихи сыграли большую роль.

Slay The Princess — The Pristine Cut — это окончательное издание Slay the Princess, которое изначально вышло на ПК в 2023 году. The Pristine Cut впервые перенесло знаменитую инди-игру на консоли вместе с массой совершенно нового контента и дополнений к ранее доступным маршрутам.