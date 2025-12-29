Карточный рогалик Slay the Spire побил свой рекорд онлайна в Steam спустя 7 лет после выхода благодаря скидке в 90%

Спустя почти семь лет после релиза Slay The Spire достигла нового рубежа по количеству одновременно играющих пользователей в Steam. Отчасти это связано с выгодной ценой игры к праздникам.

Согласно данным SteamDB, вчера игра достигла 57 025 одновременно играющих пользователей, что является самым высоким показателем с момента запуска. Это значительно превосходит предыдущий рекорд около 33 000 игроков, установленный в феврале 2018 года, когда игра ещё находилась в раннем доступе.

Помимо неоспоримого качества игры, получившей впечатляющие 97% положительных отзывов в Steam, значительная часть заслуги в возросшем интересе принадлежит существенной скидке во время зимней распродажи: Slay the Spire теперь доступна за 2,29 евро вместо стандартных 22,99 евро. Это самая низкая цена, когда-либо зафиксированная на платформе, и неудивительно, что многие воспользовались этой возможностью.

Также интересно отметить, что количество игроков неуклонно растёт как минимум десять дней с начала распродажи и может продолжать расти до её окончания 5 января. Кроме того, ожидание сиквела, Slay the Spire 2, который выйдет в раннем доступе в марте грядущего года, вероятно, также способствует возобновлению интереса.