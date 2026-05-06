Анита Саркисян выступила консультантом при разработке Slay the Spire 2

Студия Mega Crit оказалась в центре обсуждений после того, как игроки обнаружили имя Аниты Саркисян в титрах Slay the Spire 2. Известная активистка указана там в качестве консультанта. Дискуссию в социальных сетях инициировал игровой разработчик Yorch Torch. Он задался вопросом о целесообразности привлечения таких людей к работе над продолжением 1 из самых популярных карточных игр. По его словам, это является проблемой управления рисками, так как подобное сотрудничество может оттолкнуть огромную часть игрового сообщества.
Реакция пользователей разделилась на 2 лагеря. Часть игроков выразила недовольство, заявив о намерении удалить игру из списка желаемого или оформить возврат средств. Некоторые пользователи отметили, что провели в 1 части более 500 часов, но теперь отказываются поддерживать авторов. В то же время другие игроки выступили в защиту студии. Они подчеркивают, что Slay the Spire 2 получилась качественной, а участие Саркисян никак не повлияло на игровой процесс и не привнесло спорных элементов в проект.
Вскоре пользователи обратили внимание на ведущего инженера Slay the Spire 2 Джейка Карда. Выяснилось, что в 2014 году во время работы в компании GitHub он удалил 1 репозиторий, который связывали с участниками движения Gamergate. Кроме того, в 2017 году Кард публиковал сообщения, где утверждал, что мнение Аниты Саркисян имеет огромное значение для геймеров. Сама студия пока никак не прокомментировала ситуацию и не объяснила, в чем именно заключалась роль консультанта при создании проекта.
Подобные консультанты есть и были в GTA 6, даже где то об этом писали. Американское правительство выделяет дополнительные деньги, на разработку отечественных игр, но при условии добавления в них равенства и свободы полов и прочего, есть такая программа. Последняя игра созданная на налоги американцев Aphelion