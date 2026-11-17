Новый персонаж в Slay the Spire 2 по имени Шут вышел настолько мощным, что студии Mega Crit пришлось срочно браться за баланс. Авторы подтвердили это в описании третьего масштабного патча для основной версии игры.Свежее обновление перенесло в релизную ветку наработки, арты и исправления ошибок из бета-версий v0.108.0–v0.111.0. Однако апдейт v0.113.0, который на прошлой неделе добавил в тест два новых режима и самого Шута, в этот список не попал.

Причина кроется в сыром балансе новинки:

«Хотя новый персонаж и игровые режимы в текущей бета-ветке сейчас у всех на слуху, весь этот контент нужно как следует протестировать и отполировать, прежде чем он доберётся до основной версии», — пояснили в Mega Crit.

Для игроков, которые уже успели опробовать Шута, такое решение не стало сюрпризом. Пользователи и критики отмечают явный перекос в силе персонажа. Один из журналистов даже сравнил его баланс со штангой, на один конец которой повесили шесть блинов, а на другой — всего два.

Впрочем, в Mega Crit с самого анонса героя предупреждали о будущих правках. Разработчики сразу отметили, что планируют внести множество изменений в контент и баланс, прежде чем Шут перейдёт из теста в основную игру. Точных сроков его полноценного выхода пока нет. Авторы лишь предлагают всем желающим оценить персонажа в бета-версии, пока он сохраняет свою нынешнюю мощь.