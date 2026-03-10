Глава Pocketpair заигрался в Slay the Spire 2 и получил "выговор" от собственной команды

Запуск Slay the Spire 2 в раннем доступе оказался настолько успешным, что на пике игра собрала более 574 тысяч одновременных игроков. Однако для студии Pocketpair, известной по Palworld, релиз обернулся забавной историей.

Генеральный директор компании Такуро Мизобе настолько увлёкся новым карточным «рогаликом» от Mega Crit, что провёл ночь за игрой вместо работы. Менеджер по издательству студии Джон Бакли опубликовал в соцсетях фрагменты внутренней переписки в Slack, где в шутку отчитал своего руководителя.

Бакли даже пригрозил, что в следующий раз просто конфискует у него портативную консоль Steam Deck. Впрочем, это не слишком помогло: Мизобе всё же пришёл в офис, но вскоре нашёл тихий уголок, чтобы продолжить карточные баталии.