Игроки обрушили рейтинг Slay the Spire 2 в Steam после крупного обновления

После выхода первого крупного обновления Slay the Spire 2 столкнулась с волной критики от игроков в Steam. За последние несколько дней проект получил десятки тысяч отрицательных отзывов, из-за чего общий рейтинг игры снизился до 66% положительных, а показатель недавних рецензий опустился до 48%.

Основное недовольство связано с балансными изменениями, которые были добавлены в обновлении. Патч объединил множество правок из бета-версии и перенёс их в основную сборку игры, однако часть аудитории посчитала, что новые изменения ухудшили игровой процесс.

Особенно много жалоб вызвал переработанный босс третьего акта — Doormaker. После обновления противник получил несколько фаз, которые могут истощать карты игрока, блокировать добор или увеличивать стоимость карт. Многие пользователи считают, что из-за этого босс стал слишком сложным и способен разрушить даже успешный забег.

Критика касается и общей системы построения колоды. Некоторые игроки считают, что изменения карт, усиления врагов и ослабление популярных стратегий сделали игру чрезмерно сложной. По их мнению, теперь стало труднее собирать эффективные комбинации и развивать полноценные билды.

Отдельно обсуждается кооперативный режим. Игроки отмечают, что сложность врагов в нём сильно увеличилась, тогда как возможности персонажей практически не усилились, из-за чего успешные прохождения стали заметно реже.

По данным Steam, только за последние несколько дней появилось более 20 тысяч отрицательных отзывов. Значительная часть критики поступает от игроков из Китая, что также вызвало обсуждение в сообществе о том, можно ли считать ситуацию полноценным «ревью-бомбингом» или это просто массовая реакция на спорные изменения в балансе.

Разработчики из Mega Crit ранее отмечали, что баланс игры продолжает корректироваться, а изменения не обязательно являются окончательными.