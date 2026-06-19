Крупное обновление Slay the Spire 2 добавляет бестиарий, поддержку Steam Workshop и вносит изменения в баланс игры

Компания Mega Crit выпустила второе крупное обновление для Slay the Spire 2, одно из самых масштабных с момента её запуска в раннем доступе. Версия 0.107.1 добавляет долгожданный Бестиарий, официальную поддержку Steam Workshop, обширные изменения баланса и серьёзную переработку системы генерации случайных чисел.

Обновление также заменяет босса 3-го акта, добавляет новые реликвии, перерабатывает врагов и карты для нескольких персонажей, улучшает многопользовательский режим и включает в себя существенный список улучшений качества жизни, исправлений ошибок, улучшений производительности и инструментов для моддинга.

После обнаружения игроками уязвимости, связанной с генераторами псевдослучайных чисел в игре (в частности, проклятиями Neow's Bones), была исправлена, чтобы гарантировать, что результат проклятия теперь действительно случаен.

В игру официально добавлена ​​поддержка Steam Workshop, позволяющая игрокам просматривать и устанавливать моды непосредственно из мастерской, и они будут автоматически загружаться на все устройства, на которых вы играете в Steam.

Бестиарий — это новая функция, которая будет отображать список встреченных монстров, а также их движения и анимации. В будущем разработчики также планируют расширить эту функцию, добавив дополнительную информацию, включая характеристики и лор. Бестиарий можно найти в компендиуме.