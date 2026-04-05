Mega Crit тестирует три новых режима для Slay the Spire 2

Студия Mega Crit работает над тремя дополнительными режимами для продолжения своей карточной роглайк-игры. О целях разработки рассказал сооснователь компании Кейси Яно.

Каждый режим нацелен на определённую аудиторию:

Соревновательный режим — для игроков, которые хотят сражаться за рейтинг и испытывать свои навыки на полную. Ускоренный режим — для тех, кто ценит классический опыт Slay the Spire, но ограничен во времени и хочет проходить забеги быстрее. Социальный режим — для взаимодействия с другими игроками и многопользовательского опыта, вписанного в существующие игровые системы.

При этом разработчики подчёркивают, что не гарантируют появление всех трёх режимов в финальной версии. Яно заявил, что команда не хочет добавлять функции просто ради количества. По его словам, если только два из трёх прототипов окажутся действительно интересными, они не станут включать третий только для галочки. Идея захламлять интерфейс десятками бесполезных кнопок для него категорически неприемлема.

Таким образом, Mega Crit находится на стадии активного прототипирования. В релиз попадут лишь те нововведения, которые органично впишутся в игру, сохранят баланс и не перегрузят проект лишними механиками.