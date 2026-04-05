Mega Crit тестирует три новых режима для Slay the Spire 2

Студия Mega Crit работает над тремя дополнительными режимами для продолжения своей карточной роглайк-игры. О целях разработки рассказал сооснователь компании Кейси Яно.
Каждый режим нацелен на определённую аудиторию:
- Соревновательный режим — для игроков, которые хотят сражаться за рейтинг и испытывать свои навыки на полную.
- Ускоренный режим — для тех, кто ценит классический опыт Slay the Spire, но ограничен во времени и хочет проходить забеги быстрее.
- Социальный режим — для взаимодействия с другими игроками и многопользовательского опыта, вписанного в существующие игровые системы.
При этом разработчики подчёркивают, что не гарантируют появление всех трёх режимов в финальной версии. Яно заявил, что команда не хочет добавлять функции просто ради количества. По его словам, если только два из трёх прототипов окажутся действительно интересными, они не станут включать третий только для галочки. Идея захламлять интерфейс десятками бесполезных кнопок для него категорически неприемлема.
Таким образом, Mega Crit находится на стадии активного прототипирования. В релиз попадут лишь те нововведения, которые органично впишутся в игру, сохранят баланс и не перегрузят проект лишними механиками.
Ускоренный думаю добавят, там можно как приключения/Арена в HS сделать с выбором разных наборов карт ну или просто короче карта (сейчас то можно нарваться 3-4 подряд боя), быстрее бои.
Социальный, чё это? Ну если онлайн с рандомами можно будет играть, вот тогда круто. То есть типа браузера серверов.. хз, насколько это возможно реализовать)
Соревновател.? В таблицах лидеров обычно читера или там как в Monster Train 2 за каждый чих (не соглаш. на антиУсловие перед боем, дольше возишься с боссом) уже меньше очков, так и тут чем дольше выносишь тем ты будешь ниже? Но эффект случайности в SP2 не надо сбрасывать, может это будут улучшать, но бывают моменты когда защиты нет в руке вообще, а она нужна, или нет атак, а только защита.. + у всех разное открытие (прогресс), тогда надо чтобы все на равных условиях были с определ. пулом карт, реликвий и т.д..
Кроме режимов и новых персонажей надо завозить) если появится ещё хотя бы 2 или 3 новых без dlc будет зачётно)