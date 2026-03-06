"Не забывайте о маленьких инди-проектах": авторы Slay the Spire 2 не удержались от шутки в адрес Bungie и Marathon

Вчера одновременно на Steam вышли два громких проекта: долгожданное продолжение популярной roguelike-игры Slay the Spire 2 от инди-разработчика MegaCrit и новый экшн-шутер Marathon от студии Bungie, который также был выпущен на PS5 и Xbox Series.

На момент запуска показатели Steam сразу привлекли внимание. И Slay the Spire 2, и Marathon собрали около 80 000 одновременно играющих пользователей. Однако разница проявилась быстро: на ПК Marathon достиг 88 337 игроков, тогда как Slay the Spire 2, только набирая обороты, достигла уже 430 395 пользователей. Чего нельзя сказать о Marathon, которая пока не смогла достичь даже своих цифр на релизе. Даже учитывая, что экстракшен-шутер доступен на консолях, и общее число игроков, вероятно, выше 100 тысяч, результаты инди-хита выглядят впечатляюще.

MegaCrit не удержались от саркастической шутки в адрес Bungie: они поздравили команду Marathon с запуском, добавив «Не упускайте из виду небольшие инди-проекты, созданные с любовью, только потому, что вышла Slay the Spire 2». В комментариях разработчики уточнили, что это была ирония, но успех Slay the Spire 2 только усилил эффект. Для инди-команды, запустившей игру в раннем доступе, показатели почти полумиллиона игроков — настоящая сенсация.

На фоне 250 миллионов долларов, потраченных на Marathon, и всего 46 тысяч игроков на момент запуска (по SteamDB), достижение MegaCrit выглядит особенно ярко. Этот день доказал, что даже небольшая инди-студия может бросить вызов AAA-играм и завоевать внимание игроков на ПК.

Slay the Spire 2 продолжает набирать популярность, а Marathon пока уступает по числу одновременно играющих на ПК. Возможно, ситуация изменится со временем, но сегодня инди-хит MegaCrit окончательно доказал: на ПК важны не бюджеты, а идея и геймплей.