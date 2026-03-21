Новый патч обрушил рейтинг игры Slay the Spire 2 в Steam

За 2 недели с момента выхода в раннем доступе Steam карточный проект Slay the Spire 2 от студии Mega Crit получил менее 2500 негативных отзывов. Однако с релизом тестовой версии обновления 0.100.0 их количество выросло более чем в 3 раза всего за 1 день. Пользователи массово выражают недовольство радикальными изменениями внутриигрового баланса.

Вышедшая 20 марта 2026 года бета-версия принесла 1 крупное изменение механик. Разработчики решили усложнить достижение бесконечных комбинаций при розыгрыше карт. Обновление включает ослабление и усиление различных умений, предметов и врагов. Самыми резонансными стали изменения карты Подготовка у класса Безмолвная, которая стала менее эффективной, а также значительное усиление босса 3 акта по имени Дверник. Теперь этот противник способен уничтожить вытянутую игроком карту под номером 10.

В результате за 1 сутки игра Slay the Spire 2 получила в Steam лишь 15 процентов положительных отзывов. Более 9200 обзоров за этот период оказались негативными. Это напрямую отразилось на общем рейтинге проекта. Если ранее он составлял 96 процентов, то теперь опустился до 82 процентов, сменив статус на очень положительные обзоры.

Несмотря на критику баланса, патч добавил и полезные нововведения. Все реликвии во внутриигровом магазине подешевели на 25 золотых монет. Также разработчики внедрили Режим фобий, который заменяет пугающие визуальные эффекты и модели противников на нейтральные аналоги. Важно отметить, что все спорные изменения пока тестируются только в бета-версии. Создатели могут пересмотреть свои решения до релиза патча в основной ветке на фоне столь негативной реакции игрового сообщества.

Ранний доступ Slay the Spire 2 начался 5 марта 2026 года. Стоимость проекта составляет 1099 рублей. На пике карточная стратегия привлекла более 574000 человек одновременно и разошлась тиражом свыше 3000000 копий всего за 1 неделю.