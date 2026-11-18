Инди‑игра Slay the Spire 2 от студии Mega Crit демонстрирует феноменальные показатели уже в первые месяцы после выхода в ранний доступ. По данным Alinea Analytics, проект не только мощно стартовал, но и стабильно удерживал аудиторию на протяжении восьми месяцев — вплоть до ноября.

Старт в Steam: в первые 24 часа после релиза игра достигла пика в 430 000 одновременных игроков.

в первые 24 часа после релиза игра достигла пика в 430 000 одновременных игроков. Продажи: с момента выхода в раннем доступе реализовано 7,9 миллиона копий.

с момента выхода в раннем доступе реализовано 7,9 миллиона копий. Активность: в начале ноября у проекта было около 500 000 активных пользователей в день. После выхода обновления v0.113.0 (с новым персонажем, режимами и механиками) суточная аудитория выросла до 1,1 миллиона человек.

в начале ноября у проекта было около 500 000 активных пользователей в день. После выхода обновления v0.113.0 (с новым персонажем, режимами и механиками) суточная аудитория выросла до 1,1 миллиона человек. Вовлечённость: 24 % игроков провели в Slay the Spire более 100 часов. При этом аналитики отмечают, что примерно 100 000 владельцев игры её даже не запускали — такое бывает в инди‑сегменте из‑за импульсивных покупок, подарков или добавления в библиотеку «на потом».

Alinea прогнозирует, что Slay the Spire преодолеет отметку в 10 миллионов проданных копий после официального выхода из раннего доступа. С учётом мобильных и консольных версий итоговые продажи могут оказаться ещё выше. По оценкам аналитиков, потенциальный доход от Steam может достичь 157,6 миллиона долларов.