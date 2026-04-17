Первое крупное обновление Slay the Spire 2 вызвало волну критики среди игроков

Карточный рогалик Slay the Spire 2, который ранее стал одним из самых успешных запусков в раннем доступе, получил своё первое крупное обновление. Однако реакция сообщества на изменения оказалась далеко не положительной.

Игра, уже продавшаяся тиражом более пяти миллионов копий и регулярно собирающая от 100 до 300 тысяч одновременных игроков, столкнулась с новой волной недовольства. Основной причиной критики стали изменения баланса и переработка некоторых популярных карт.

Обновление объединило изменения из тестовой ветки с основной версией игры и добавило новый контент. Среди нововведений — переработка уровня сложности Ascension 6, улучшенная генерация карты, новые реликвии и ряд изменений для различных персонажей. Например, для класса Ironclad была добавлена новая карта лечения, а также переработаны некоторые существующие способности.

Разработчики также внесли изменения в карточные механики других персонажей, обновили часть бесцветных карт и реликвий, а некоторые предметы получили новые свойства.

Тем не менее многие игроки остались недовольны. Ранее изменения баланса уже вызывали волну «ревью-бомбинга», когда пользователи оставили почти 20 тысяч негативных отзывов. После выхода обновления критика вновь усилилась.

Хотя общий рейтинг игры в Steam по-прежнему остаётся «очень положительным», последние отзывы имеют статус «смешанные». После выхода патча пользователи уже оставили сотни новых негативных оценок, и их число продолжает расти.

Игроки жалуются на ослабление карт и ощущение, что изменения делают прохождение более сложным и менее сбалансированным. Некоторые пользователи также выразили сомнения в том, насколько тщательно новые механики были протестированы перед релизом.

Несмотря на критику, Slay the Spire 2 всё ещё находится в раннем доступе, поэтому разработчики, вероятно, продолжат корректировать баланс и прислушиваться к отзывам сообщества в будущих обновлениях.