Представлен первый геймплейный трейлер карточного рогалика Slay the Spire 2

На церемонии The Game Awards 2024 студия Mega Crit показала первый геймплейный трейлер Slay the Spire 2. Стало известно, что релиз в раннем доступе на ПК запланирован на 2025 год.

Шпиль вновь открыл свои двери спустя тысячу лет. Игроков ждёт путешествие вглубь его загадочных этажей. Продолжение легендарного карточного рогалика представит новых персонажей с уникальными способностями, картами и стилем игры. Игроки смогут исследовать свежие архетипы и строить колоды в собственном ритме.

Оригинальная Slay the Spire, вышедшая в 2019 году, завоевала любовь поклонников благодаря инновационному сочетанию жанров. Новая часть обещает расширить вселенную игры и предложить ещё больше контента.