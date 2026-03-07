Разработчик Palworld не удивлён успехом Slay the Spire 2 в Steam

Продолжение популярного карточного рогалика Slay the Spire уверенно лидирует в чартах Steam, собирая огромную аудиторию и тысячи положительных отзывов. Однако для некоторых представителей индустрии такой успех вовсе не стал неожиданностью.

Своим мнением поделился Джон «Bucky» Бакли, руководитель по коммуникациям и издательству студии Pocketpair, известной по игре Palworld. По его словам, доминирование Slay the Spire 2 в Steam было вполне предсказуемым, и он удивлён лишь тем, что многие пользователи в соцсетях оказались застигнуты этим врасплох.

Бакли отметил, что первая часть игры давно считается одной из лучших карточных roguelike-игр и имеет практически идеальную репутацию среди игроков. Поэтому, по его мнению, огромный интерес к продолжению был «написан на звёздах» задолго до релиза.

Slay the Spire 2 действительно показывает впечатляющие результаты. Игра сумела обойти по пиковому онлайну в Steam даже некоторые крупные проекты AAA-класса, включая Elden Ring Nightreign. Кроме того, она установила новый рекорд по количеству одновременно играющих пользователей среди всех roguelike-проектов на платформе.

Первая Slay the Spire также остаётся крайне популярной — у неё почти идеальные пользовательские оценки в Steam и сотни тысяч отзывов. Помимо ПК, игра выходила и на консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch, где тоже собрала большую аудиторию.

По мнению Бакли, разница между реакцией в социальных сетях и реальными показателями популярности игры лишь показывает, что обсуждения в интернете не всегда отражают реальные интересы игроков. Пока в соцсетях спорят о трендах, сами игроки просто продолжают проводить время в Slay the Spire 2.