Разработчик Slay the Spire 2 придумал босса наигравшись в Deadlock

В Slay the Spire 2 полно странных монстров, но некоторые боссы появились из довольно неожиданных источников — например, Deadlock от Valve и «Принцессы Мононоке».

Разработчик Кейси Яно недавно пообщался с игроками и ответил на вопросы. Заодно рассказал интересные детали про боссов. Например, уточнил, что Doormaker — это не отсылка к веб-сериалу Worm, как многие думали.

На самом деле всё проще: «Я просто слишком много играл в Deadlock», — признался Яно.

Скорее всего, речь про персонажа с порталами, и именно оттуда взялась идея или хотя бы название босса.

Кстати, игроки Doormaker сильно невзлюбили — настолько, что разработчики в итоге убрали его из игры и заменили на Aeonglass.

Ещё один босс — Ceremonial Beast — тоже оказался не тем, чем казался. Многие думали, что он вдохновлён Valheim, но на деле его прототип — Лесной дух из «Принцессы Мононоке».

Изначально дизайн был более мрачным и странным, но позже его переработали, сделав более величественным и «духовным». При этом сам разработчик признаёт, что сходство с Valheim всё равно есть — он фанат игры.

Интересный факт: это вообще один из самых первых боссов, созданных для Slay the Spire 2 ещё в 2021 году.