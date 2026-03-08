Разработчики Slay the Spire 2 назвали себя "ненавистниками микротранзакций"

Создатели карточного рогалика Slay the Spire 2 не планируют добавлять в игру микротранзакции. Об этом рассказал сооснователь студии Mega Crit и ведущий разработчик проекта Кейси Яно.

По его словам, команда принципиально выступает против подобных способов монетизации. Разработчик прямо заявил, что в студии негативно относятся к микроплатежам, даже несмотря на то, что некоторые фанаты в шутку обещают покупать любые косметические предметы, которые могли бы появиться в игре.

Главная причина такого решения — желание сохранить одинаковый игровой опыт для всех пользователей. Разработчики считают, что обсуждение механик и баланса является важной частью сообщества игры, а платный контент мог бы разделить игроков.

Таким образом, покупка самой игры должна стать единственным обязательным платежом для пользователей. Сейчас Slay the Spire 2 находится в раннем доступе и стоит около 25 долларов.

При этом команда планирует активно развивать проект по мере приближения к полноценному релизу. Разработчики намерены регулярно добавлять новый контент и улучшать игру.

Отдельное внимание в Mega Crit уделяют поддержке модификаций. По словам Яно, архитектура игры позволяет изменять значительную часть кода, поэтому моддеры смогут создавать практически любые моды. В новой части разработчики также стараются упростить работу с модификациями, чтобы сообщество могло легче создавать собственные дополнения.