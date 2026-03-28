Разработчики Slay the Spire 2 отменили спорные изменения после волны негативных отзывов

Студия Mega Crit решила пересмотреть недавние изменения баланса в Slay the Spire 2 после того, как обновление вызвало недовольство игроков. Патч привёл к массовой волне негативных отзывов в Steam — пользователи оставили более 10 тысяч отрицательных рецензий.

Главной причиной критики стали изменения нескольких карт, которые, по мнению игроков, ухудшили баланс игры. В результате разработчики решили частично отменить спорные правки. В частности, возвращены прежние версии карт Prepared, Borrowed Time и Capture Spirit. В Mega Crit признали, что некоторые из этих карт являются важной частью игрового стиля персонажей и требуют более аккуратного подхода при переработке.

Кроме того, разработчики уделили внимание одному из героев — The Regent, которого игроки долгое время считали самым слабым в игре. Персонаж получил целую серию усилений: были увеличены показатели урона и блока у ряда карт, улучшены механики некоторых способностей, а также изменены отдельные эффекты, чтобы сделать стиль игры более эффективным.

По словам авторов, игра всё ещё находится в стадии раннего доступа, поэтому подобные изменения будут происходить регулярно. Разработчики подчеркнули, что ни одно решение не является окончательным, и баланс будет корректироваться на основе отзывов игроков.

При этом команда призвала пользователей оставлять свои предложения через встроенный инструмент обратной связи. Специально для этого разработчики увеличили лимит текста в системе отзывов с 500 до 8000 символов, чтобы игроки могли подробнее делиться своими замечаниями и предложениями.