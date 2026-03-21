Разработчики Slay the Spire 2 ответили на волну негативных отзывов после первого балансного патча

Студия MegaCrit прокомментировала резкую реакцию игроков на первый крупный балансный патч для Slay the Spire 2. После выхода обновления тысячи пользователей оставили отрицательные отзывы в Steam, критикуя изменения в механиках и баланс карт.

Обновление v0.100.0 внесло масштабные корректировки в игровой процесс. В частности, разработчики постарались усложнить создание так называемых «бесконечных» билдов — стратегий, позволяющих бесконечно разыгрывать карты и получать ресурсы. Также в игре появился режим Phobia Mode, который меняет некоторые визуальные элементы для игроков, чувствительных к пугающим образам.

Однако изменения вызвали недовольство части аудитории. За короткое время игра получила тысячи негативных отзывов, многие из которых были связаны с тем, что некоторые популярные стратегии стали менее эффективными.

В MegaCrit напомнили, что проект находится в раннем доступе, а баланс будет неоднократно меняться. По словам разработчиков, обновления в ближайшие годы будут выходить регулярно, а многие решения могут пересматриваться.

Студия подчеркнула, что экспериментальные изменения сначала появляются в бета-ветке и не являются обязательными для всех игроков. Главная цель команды — постепенно довести баланс второй части до уровня, которого удалось достичь в первой игре серии.