Разработчики Slay the Spire 2 показали дорожную карту развития игры

Студия Mega Crit опубликовала новую дорожную карту развития Slay the Spire 2, которая сейчас находится в раннем доступе Steam. При этом разработчики сразу предупредили: в плане обновлений нет точных дат выхода, так как команда предпочитает сосредоточиться на качестве и здоровом темпе работы.

С момента запуска в раннем доступе игра демонстрирует впечатляющие результаты. Проект продолжает удерживать высокий онлайн, а вскоре после релиза сумел разойтись тиражом в миллионы копий.

Согласно опубликованной дорожной карте, в будущем игроки получат значительное количество нового контента. Среди ключевых обновлений — альтернативные акты кампании, нового персонажа, а также дополнительные карты, события, реликвии и зелья.

Также разработчики планируют внедрить новые системы и функции. В их числе:

поддержка Steam Workshop для пользовательских модификаций;

добавление новых языков;

бестиарий, который позволит изучать противников;

экспериментальные режимы игры.

Параллельно команда продолжит работу над технической стороной проекта: исправлением ошибок, балансом, улучшением производительности и внедрением различных функций удобства. Разработчики также планируют доработать аудио и визуальную составляющую игры.

В более отдалённой перспективе авторы рассматривают портирование игры на другие платформы, добавление достижений Steam и карточек, а также внедрение особого финального испытания, которое разработчики называют «истинной победой».

Отсутствие конкретных дат команда объяснила небольшим размером студии. По словам разработчиков, они предпочитают еженедельно выбирать наиболее важные задачи и оставлять пространство для экспериментов, а жёсткие дедлайны могут привести к спешке и снижению качества.