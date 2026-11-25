В бета-версии Slay the Spire 2 появился шестой персонаж — Шут, менестрель с арфой, стреляющий стрелами. После добавления в ранний доступ он быстро стал объектом жалоб: базовая механика позволяла наносить не менее 21 урона за первый ход, а карта Repeat Shot — до 80. В ответ Mega Crit выпустила патч, «в основном ориентированный на Шута», который ослабляет около двух десятков карт.

Ослаблены не все: Cho Chorus, Quietus и Show Off получили усиление, а Tune, Flourescence и Rapid Shot были переработаны. Кроме того, добавлена новая редкая карта Optimism: она истощает всю «Печаль» в руке и берёт по карте за каждую истощённую.

«Печаль» — особая бесцветная карта, которую можно получить с помощью карт вроде «Траурного удара». Она остаётся в руке между ходами и не разыгрывается, создавая неудобство, но её можно трансформировать или использовать как топливо для других карт — и даже превратить в «Радость», дающую энергию.

Шут воспроизводит музыку разных стилей, что меняет другие карты. Персонаж пока доступен только в бете; когда он появится в основной ветке Steam, неизвестно. Полный список изменений опубликован отдельно.