Slay the Spire 2 получила крупнейшее бета-обновление: новый персонаж Шут и два режима

В бета-обновлении Slay the Spire 2 появился первый новый персонаж раннего доступа — Шут. В блоге Steam его описывают как «глупого музыканта, который владеет луком». Разработчики обещают внести множество изменений в контент и баланс, прежде чем Шут будет готов к основной ветке, и предлагают игрокам самостоятельно разгадать его стратегии и историю. Точные способности персонажа не раскрываются.

Также в бете появились два новых игровых режима:

«Блиц» — сокращённый и хаотичный режим, ориентированный на составление колод. В нём «товары торговца кажутся немного странными, карта исчезла, а золото больше не имеет значения». Доступны пять уровней Вознесения, общих для всех персонажей; режим разблокируется после прохождения Вознесения на любой сложности.

— сокращённый и хаотичный режим, ориентированный на составление колод. В нём «товары торговца кажутся немного странными, карта исчезла, а золото больше не имеет значения». Доступны пять уровней Вознесения, общих для всех персонажей; режим разблокируется после прохождения Вознесения на любой сложности. «Ужас» — жестокий режим сложности, доступный только тем, кто достиг 10-го уровня Вознесения на каждом персонаже, включая Шута. В нём включены все модификаторы Вознесения, боссы стали сильнее и усиливают всех врагов в своём Акте, а проклятия накапливаются по мере восхождения. Разработчики предупреждают: «Смерть неизбежна».

Помимо этого, в обновлении множество изменений и корректировок баланса. Места отдыха теперь могут появляться на этаж раньше в каждом акте. В Подземелья, а также во 2-й и 3-й акты добавлены новые события. Среди улучшений удобства: экран выбора персонажа для стандартных забегов запускается тем персонажем, которым вы играли в последний раз, а навигация по торговцу с контроллера стала удобнее.