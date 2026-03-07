Slay the Spire 2 превысила 500 тысяч одновременных игроков в Steam

Карточный рогалик Slay the Spire 2 продолжает стремительно набирать популярность в Steam. На выходных игра установила новый впечатляющий рекорд — пиковый онлайн превысил 500 тысяч пользователей и достиг отметки 526 793 игроков.
Проект от студии Mega Crit стартовал в раннем доступе и практически сразу ворвался в лидеры платформы Valve. По текущим показателям Slay the Spire 2 стала самой популярной roguelike-игрой в истории Steam, а также крупнейшим запуском на платформе в этом году.
Во многом успех объясняется доступной ценой. Игра вышла в раннем доступе по стоимости около 25 долларов, что многие поклонники жанра считают очень выгодным предложением. Для сравнения, первая часть Slay the Spire, выпущенная в 2019 году, за всё время достигла пикового онлайна примерно в 57 тысяч игроков.
Разница особенно заметна, если сравнить стартовые показатели. Пока Slay the Spire 2 уже превысила отметку в полмиллиона пользователей, оригинальная игра на ранних этапах собирала лишь около 14 тысяч игроков одновременно.
Помимо высокого онлайна, продолжение получило крайне тёплый приём от игроков. В Steam у игры уже более девяти тысяч отзывов, и около 97% из них положительные, благодаря чему рейтинг проекта держится на уровне «крайне положительных».
Разработчики отмечают, что игра всё ещё находится в стадии раннего доступа, поэтому в будущем её ждут балансные изменения и дополнительный контент. Однако даже в текущем состоянии Slay the Spire 2 уже стала одним из самых громких релизов года на платформе.
Странная фигня. Ибо это же буквально 1 часть, просто новые разные элементы. При том первая часть не собирала сток.
Вот уж не знаешь как игра может выстрелить. Так задумаешься, если проект не выстрелил по крупному, может стоит чуть подлотать и второй раз выпустить почти тож самое, ток позже.