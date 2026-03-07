Slay the Spire 2 превысила 500 тысяч одновременных игроков в Steam

Карточный рогалик Slay the Spire 2 продолжает стремительно набирать популярность в Steam. На выходных игра установила новый впечатляющий рекорд — пиковый онлайн превысил 500 тысяч пользователей и достиг отметки 526 793 игроков.

Проект от студии Mega Crit стартовал в раннем доступе и практически сразу ворвался в лидеры платформы Valve. По текущим показателям Slay the Spire 2 стала самой популярной roguelike-игрой в истории Steam, а также крупнейшим запуском на платформе в этом году.

Во многом успех объясняется доступной ценой. Игра вышла в раннем доступе по стоимости около 25 долларов, что многие поклонники жанра считают очень выгодным предложением. Для сравнения, первая часть Slay the Spire, выпущенная в 2019 году, за всё время достигла пикового онлайна примерно в 57 тысяч игроков.

Разница особенно заметна, если сравнить стартовые показатели. Пока Slay the Spire 2 уже превысила отметку в полмиллиона пользователей, оригинальная игра на ранних этапах собирала лишь около 14 тысяч игроков одновременно.

Помимо высокого онлайна, продолжение получило крайне тёплый приём от игроков. В Steam у игры уже более девяти тысяч отзывов, и около 97% из них положительные, благодаря чему рейтинг проекта держится на уровне «крайне положительных».

Разработчики отмечают, что игра всё ещё находится в стадии раннего доступа, поэтому в будущем её ждут балансные изменения и дополнительный контент. Однако даже в текущем состоянии Slay the Spire 2 уже стала одним из самых громких релизов года на платформе.