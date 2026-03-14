Slay the Spire 2 продалась тиражом 3 млн копий за первую неделю

Студия Mega Crit поделилась первыми результатами запуска Slay the Spire 2. По словам разработчиков, всего за неделю после релиза игра разошлась тиражом более 3 миллионов копий.

Также разработчики сообщили, что игроки уже успели начать свыше 25 миллионов забегов. При этом в студии отметили, что реальное число может быть даже выше, поскольку отслеживание статистики началось не сразу после релиза.

Команда Mega Crit призналась, что была удивлена таким интересом к игре. Разработчики поблагодарили игроков за поддержку и подчеркнули, что развитие проекта только начинается, несмотря на успешный старт.

В будущем авторы планируют активно поддерживать игру. Среди ближайших обновлений ожидается переработка системы очков и улучшение таблиц лидеров — например, появится фильтр для отображения результатов только среди друзей.

Кроме того, разработчики намерены добавить новые карты, события и альтернативные акты для некоторых этапов прохождения. В планах также поддержка Steam Workshop, дополнительные художественные эффекты, улучшения мультиплеерных функций и официальный плагин для Twitch.

Для тестирования будущих изменений студия уже открыла специальную бета-версию игры в Steam, где игроки смогут раньше остальных опробовать новые механики и балансные правки.