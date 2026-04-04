Slay the Spire 2 продалась тиражом более 5 миллионов копий за первый месяц раннего доступа в Steam

Карточный рогалик Slay the Spire 2 показал мощный старт в раннем доступе Steam. По данным аналитической компании Alinea Analytics, игра могла продаться тиражом около 5,3 млн копий уже в первый месяц после запуска.

Игра студии Mega Crit вышла в раннем доступе 5 марта 2025 года и, по оценкам аналитиков, за март принесла около 108 млн долларов выручки только на платформе Steam. Оценки продаж были опубликованы аналитиком Рис Эллиотт в социальных сетях.

На втором месте по продажам за месяц оказался Crimson Desert от Pearl Abyss — его тираж приблизился к 2 млн копий.

В топ-5 также вошли:

Climber Animals Together — около 1 млн проданных копий;

Resident Evil Requiem — примерно 1,2 млн копий на PC;

ремейк Resident Evil 3 2020 года, который вновь показал сильные продажи и приблизился к отметке 1 млн копий за месяц.

Несмотря на успешный старт, Slay the Spire 2 всё ещё находится на ранней стадии развития. В первые дни после релиза игра получила очень положительные отзывы, однако один из бета-патчей вызвал волну негативных рецензий из-за изменений в балансе. Впоследствии разработчики частично откатили спорные нововведения.