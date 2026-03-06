Slay the Spire 2 стартовала с рекордным онлайном - более 285 тысяч игроков отправились исследовать Шпиль

Карточный рогалик Slay the Spire 2 вышел в раннем доступе сервиса Steam и сразу установил впечатляющий рекорд по количеству игроков. Уже в первые часы после релиза онлайн превысил 285 тысяч человек. Для сравнения, пиковый показатель оригинальной Slay the Spire за всё время составлял около 57 тысяч игроков.

На момент публикации новости в игре одновременно находятся примерно 247 тысяч пользователей, и есть вероятность, что на выходных этот показатель вырастет ещё сильнее.

Сиквел предлагает снова отправиться исследовать Шпиль, используя как знакомых, так и новых героев. Одним из главных нововведений стал кооперативный режим на четырёх игроков с уникальными картами и механиками. Уже на старте объём контента в игре превосходит первую часть, а разработчики планируют регулярно добавлять новые карты, локации и различные улучшения.