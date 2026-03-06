Slay the Spire 2 стартовала в раннем доступе с пиковым онлайном в 135 000 игроков

Студия Mega Crit открыла ранний доступ к Slay the Spire 2, продолжению популярного карточного роглайка. Игра доступна в российском Steam за 1099 рублей, после релиза цена возрастёт.

Сиквел предлагает исследовать Шпиль вместе с новыми и знакомыми героями, а одной из ключевых новинок стал кооператив на четыре игрока с уникальными картами. По объёму контента игра уже превосходит оригинал, и разработчики планируют регулярно добавлять новые карты, локации и улучшения.

В первые часы после запуска Slay the Spire 2 собрала рекордное число игроков - более 135 тысяч, тогда как пиковый онлайн первой части достигал 57 тысяч. Mega Crit предупредила, что высокий спрос может вызвать временные трудности при покупке игры.