Slay the Spire 2 стартовала в раннем доступе с пиковым онлайном в 135 000 игроков

Студия Mega Crit открыла ранний доступ к Slay the Spire 2, продолжению популярного карточного роглайка. Игра доступна в российском Steam за 1099 рублей, после релиза цена возрастёт.
Сиквел предлагает исследовать Шпиль вместе с новыми и знакомыми героями, а одной из ключевых новинок стал кооператив на четыре игрока с уникальными картами. По объёму контента игра уже превосходит оригинал, и разработчики планируют регулярно добавлять новые карты, локации и улучшения.
В первые часы после запуска Slay the Spire 2 собрала рекордное число игроков - более 135 тысяч, тогда как пиковый онлайн первой части достигал 57 тысяч. Mega Crit предупредила, что высокий спрос может вызвать временные трудности при покупке игры.
Откуда такой онлайн этож просто карточный рогалик,пзд.