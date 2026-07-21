Slay the Spire 2 встряхнула привычные билды - крупный патч переработал карты и добавил новые реликты

Mega Crit выпустила масштабное обновление для Slay the Spire 2, заметно изменившее баланс карт и расширившее игру двумя новыми реликтами. Патч вышел спустя более трёх месяцев после релиза, когда игроки уже успели найти наиболее эффективные комбинации и стратегии.

Одним из главных нововведений стали реликты Ньяу. «Лозоходец» добавляет в колоду карту «Лоза» сразу после получения, а «Жертва Ньяу» выдаёт один Янтарь, но помещает в колоду карту «Вины». Оба предмета также обладают дополнительными ситуативными эффектами.

Разработчики пересмотрели баланс ряда карт. Эйдолон получил полностью новый эффект и теперь воспроизводит все эфемерные карты из стопки сыгранных, что, по мнению части сообщества, значительно усиливает его в затяжных сражениях. В то же время «Колонна Созидания» Регента была ослаблена и теперь приносит меньше брони при первом создании карты за ход.

Изменились и редкости карт. «Хорошо Взвешенные Планы» и «Доминирование» стали редкими, при этом первая теперь стоит одну единицу энергии и позволяет сохранять руку в конце хода. В качестве компенсации «Провокацию» перевели в категорию обычных карт.

Именно изменение редкости «Доминирования» вызвало наиболее жаркие обсуждения. Одни игроки считают его полностью оправданным из-за высокой силы карты, другие называют решение серьёзным ослаблением доступных билдов. Судя по реакции сообщества, обновление действительно достигло своей цели — заставило даже опытных поклонников Slay the Spire 2 заново пересмотреть привычные стратегии и искать новые комбинации.