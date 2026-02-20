Slay the Spire 2 выйдет в раннем доступе уже 5 марта - представлен анимационный трейлер и кооператив на четырёх игроков

Студия Mega Crit опубликовала новый анимационный трейлер карточного рогалика Slay the Spire 2, одновременно раскрыв дату выхода игры в раннем доступе. Проект станет доступен в Early Access уже 5 марта 2026 года на PC через Steam.

Свежий ролик длительностью около двух с половиной минут не только демонстрирует стильную анимацию, напоминающую полноценный сериал, но и впервые показывает одну из ключевых новинок сиквела - кооперативный режим на четырёх игроков.

Slay the Spire 2 является продолжением культового карточного рогалика Slay the Spire, вышедшего в 2019 году и получившего огромную популярность среди поклонников жанра. Изначально релиз сиквела планировался на конец 2025 года, однако позже был перенесён - теперь до запуска раннего доступа остаются считанные недели.