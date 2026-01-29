Slay the Spire 2 вынуждает инди-студии менять даты релизов

Ожидание Slay the Spire 2 уже влияет на рынок инди-игр. Разработчики кулинарного рогалика Omelet You Cook решили не конкурировать с крупным хитом в своём же жанре и передвинули выход версии 1.0 на более ранний срок.

Изначально студия SchuBox Games не переживала из-за Slay the Spire 2, так как рассчитывала на его релиз в конце 2025 года. Однако после переноса игры на март 2026-го стало ясно, что два проекта могут столкнуться в одно время. По словам соавтора игры Дэна Шумахера, конкурировать с таким «локомотивом жанра» было бы бессмысленно: стримеры и фанаты рогаликов в первую очередь переключились бы на сиквел Mega Crit.

Команде пришлось не только менять собственные планы, но и договариваться с Valve о новом окне релиза. В итоге разработчики заняли подходящий слот Steam Daily Deal, который позволил успеть с полировкой и тестированием. Новая дата также удачно расположилась между крупными распродажами и фестивалями Steam.

Перенос потребовал серьёзных усилий от команды: разработчики работали без выходных, чтобы уложиться в сроки. К счастью, локализация и музыка были готовы вовремя.

Шумахер сравнил ситуацию с феноменом Hollow Knight: Silksong, выхода которого тоже опасаются многие инди-студии. Похожая осторожность сейчас наблюдается и вокруг GTA 6, рядом с которой крупные издатели не хотят ставить релизы.