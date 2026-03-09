Slay the Spire 2 взорвала Steam: разработчики поражены успехом игры

Студия Mega Crit призналась, что была удивлена масштабным успехом раннего доступа Slay the Spire 2. Продолжение популярной карточной RPG стартовало в Steam 5 марта и всего за несколько дней сумело привлечь огромную аудиторию.

По данным SteamDB, игра быстро поднялась на вершину чартов по количеству игроков. Пиковый онлайн превысил 574 000 пользователей менее чем за три дня после запуска, что стало впечатляющим результатом для проекта, находящегося в раннем доступе.

Разработчики поблагодарили сообщество за поддержку и признались, что успех игры стал для них неожиданностью. Команда отметила, что теперь ещё больше мотивирована улучшать проект и продолжать развивать его во время Early Access.

В своём сообщении Mega Crit также пошутила, что когда-нибудь догонит по популярности Hollow Knight: Silksong. По словам авторов, они поражены тем, сколько людей уже играет в Slay the Spire 2 и делится своими впечатлениями после пяти лет разработки.