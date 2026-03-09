Slay the Spire 2 взорвала Steam: разработчики поражены успехом игры

Студия Mega Crit призналась, что была удивлена масштабным успехом раннего доступа Slay the Spire 2. Продолжение популярной карточной RPG стартовало в Steam 5 марта и всего за несколько дней сумело привлечь огромную аудиторию.
По данным SteamDB, игра быстро поднялась на вершину чартов по количеству игроков. Пиковый онлайн превысил 574 000 пользователей менее чем за три дня после запуска, что стало впечатляющим результатом для проекта, находящегося в раннем доступе.
Разработчики поблагодарили сообщество за поддержку и признались, что успех игры стал для них неожиданностью. Команда отметила, что теперь ещё больше мотивирована улучшать проект и продолжать развивать его во время Early Access.
В своём сообщении Mega Crit также пошутила, что когда-нибудь догонит по популярности Hollow Knight: Silksong. По словам авторов, они поражены тем, сколько людей уже играет в Slay the Spire 2 и делится своими впечатлениями после пяти лет разработки.
Какой-то инди хлам уделал ААА'шную Marathon от ветеранов индустрии. Bungie, что с лицом?😂
"как в такое го8но можно вообще играть"..((
Успех этой игры сейчас с нами в 1 комнате?
Все равно не понимаю, почему она именно номерная часть, а не DLC. Можно было в первую добавлять новые шпили, врагов, зелья, артефакты и персонажей, а старым добавлять карты. Уже бы сделали и продали пару таких DLC, судя по контенту второй части.
Конечно, судя по онлайну, разрабы все правильно сделали, но у меня, как у игрока, какой-то осадочек остается и первая часть воспринимается все же лучше