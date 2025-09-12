Slay the Spire 2 задержится: релиз перенесли на 2026 год

Студия Mega Crit объявила о переносе релиза карточного рогалика Slay the Spire 2. Изначально игра должна была выйти в конце 2025 года в раннем доступе, но теперь запуск состоится только в марте 2026-го.

Разработчики признались, что недооценили масштаб работы. По их словам, проект пока не соответствует внутренним стандартам качества, и дополнительное время позволит довести его до нужного уровня.

Сиквел был анонсирован в 2024 году. По сравнению с оригиналом, игроков ждут новые персонажи, карты, реликвии, события и механики, а также заметно улучшенная графика. Несмотря на перенос, интерес к игре остаётся высоким: Slay the Spire 2 входит в топ-10 самых ожидаемых проектов Steam, а список желаемого уже превысил 65 тысяч пользователей.

Первая часть вышла в раннем доступе ещё в 2017 году и получила полноценный релиз в 2019-м. Сегодня у неё впечатляющий рейтинг в Steam — 97% положительных отзывов.