Сценарист Half-Life оценил Slay the Spire 2: баланс хромает, но потенциал огромный

Сценарист Half-Life и Portal Эрик Уолпоу поделился впечатлениями от Slay the Spire 2. По его словам, игра на текущем этапе может быть не идеально сбалансирована, однако это не мешает получать удовольствие от процесса.

Уолпоу рассказал, что сейчас почти полностью сосредоточен на сиквеле и играет как в одиночку, так и в кооперативе с сыном. Особенно он отметил совместный режим, хотя предположил, что баланс в нём ещё требует доработки: вдвоём играть сложнее, чем в группе из трёх или четырёх человек.

При этом он уверен, что разработчики со временем исправят ситуацию. По его мнению, первая часть была выверена практически идеально, поэтому команда сможет добиться такого же результата и во второй игре.

Также Уолпоу признался, что оригинальная Slay the Spire остаётся его любимой игрой — он провёл в ней около 1500 часов. Он отметил, что серия предлагает идеальный баланс между глубиной и доступностью, благодаря чему каждое решение в игре ощущается значимым, но не перегружает игрока.