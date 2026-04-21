В Slay the Spire 2 не планируют бесконечный режим, но надежда остаётся за моддерами

Разработчики карточного рогалика Slay the Spire 2 рассказали, почему в игре, скорее всего, не появится бесконечный режим, несмотря на интерес со стороны игроков.

Сооснователь студии Mega Crit и один из авторов проекта Кейси Яно объяснил, что подобный формат плохо сочетается с механиками игры. По его словам, по мере затягивания забега сбор колоды теряет интерес, а баланс становится менее увлекательным.

Он отметил, что проекты вроде Balatro лучше подходят для бесконечного прохождения, поскольку их системы позволяют органично масштабировать сложность и создавать больше вариативных стратегий на длинной дистанции.

В случае Slay the Spire 2 разработчики делают ставку на разнообразие билдов и глубину тактических решений в рамках ограниченных по времени забегов, а не на их продолжительность.

При этом полностью исключать появление бесконечного режима в будущем авторы не стали. Яно допустил, что со временем команда может пересмотреть свою позицию, либо решение предложат моддеры, которые традиционно активно поддерживают подобные проекты.

Пока же студия сосредоточена на развитии игры в рамках текущей дорожной карты и добавлении нового контента, не выходящего за пределы основной концепции.