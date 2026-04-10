Санки, хаос и йети: Sledding Game выходит в ранний доступ уже 30 апреля

Многопользовательская зимняя песочница Sledding Game от студии The Sledding Corporation отправится в ранний доступ уже 30 апреля. Игра станет доступна на ПК через Steam и Microsoft Store, а также на Xbox Series.

Проект предлагает необычный взгляд на зимние развлечения: игроки мчатся с заснеженных гор, выполняют трюки, соревнуются в гонках и устраивают максимально зрелищные падения благодаря физике ragdoll. При этом хаос на трассах дополняется голосовым чатом по близости — можно общаться с друзьями прямо во время спуска или, наоборот, сталкиваться с ними на скорости.

Помимо гонок, игра предлагает множество мини-игр и активностей: снежные бои, лепку снеговиков, керлинг, жарку маршмеллоу и отдых в уютных хижинах. В перерывах можно кастомизировать персонажа-животное и санки, открывая новые косметические предметы за очки.

Отдельная особенность — социальные лобби, где могут собираться до десятков игроков. Здесь можно как спокойно кататься, так и устраивать хаотичные заезды с друзьями. Однако разработчики предупреждают: если заблудиться в снегах, можно столкнуться с неожиданной встречей — йети, который «буквально выбьет вас, как футбольный мяч».

Sledding Game делает ставку на весёлый хаос, свободу действий и социальное взаимодействие, превращая обычные зимние спуски в непредсказуемое и комедийное приключение.