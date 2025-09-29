В Steam вышла демо-версия коопа со зверятами Sledding Game

В Steam стала доступна бесплатная демо-версия Sledding Game. Это кооперативная игра про забавных жабок, пингвинов и медведей на ледянках. Пользователи уже отметили легкий геймплей и атмосферу полного расслабления.

В демо-версии предлагается выбрать одного из милых персонажей — зеленых жабок, пингвинов или мохнатых медведей. Предложено мчаться с горки на ледянке в одиночном или многопользовательском режиме. Тем, кто не настроен на гонки, доступна уютная хижина с горячим какао и звуками потрескивающего огня. Разработчики обещают добавить встроенный голосовой чат для общения во время отдыха на заснеженных склонах.

Sledding Game разрабатывается небольшой инди-студией. Анонс кооперативного проекта состоялся в начале января и уже сейчас любой желающий может опробовать демо бесплатно. На основе отзывов планируется добавить новые трассы, костюмы и мини-игры к релизу полной версии.