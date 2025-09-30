Бессонный кошмар: вышла демоверсия хоррора Sleep Awake от автора Spec Ops: The Line

Студия Eyes Out, основанная геймдиректором Spec Ops: The Line Кори Дэвисом, выпустила бесплатную получасовую демоверсию своего нового хоррора Sleep Awake. В ней игроки могут познакомиться с началом истории и почувствовать атмосферу грядущего проекта.

Действие игры разворачивается в постапокалиптическом будущем, где сон превратился в смертельную угрозу. Загадочное явление под названием «ХАШ» безвозвратно забирает души уснувших, и человечеству приходится существовать в мире, где отдых стал роскошью. Главная героиня Катя страдает хронической бессонницей, что постепенно разрушает её восприятие реальности. Ей предстоит столкнуться с культами, которые поклоняются смерти, решать загадки и спасаться от безжалостных преследователей.

Хоррор был анонсирован на Summer Game Fest 2024, а полноценный релиз запланирован на 2026 год. Игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series, включая текстовую локализацию на русский язык.