Если уснешь - пропадешь: вышла игра Sleep Awake

Если вы думали, что недосып - это плохо, то Blumhouse Games и студия EYES OUT решили доказать обратное. Их новый психоделический хоррор Sleep Awake, который сегодня добрался до PC, PS5 и Xbox Series настаивает на том, что открытые глаза - это вопрос жизни и смерти.

SLEEP AWAKE — завораживающий психоделический хоррор от первого лица, исследующий зыбкую грань между сном и смертью.

В последнем известном городе Земли жители обречены на вечную бессонницу и впадают в панику, прибегая к безрассудным экспериментам, лишь бы избежать ХАШ — необъяснимого исчезновения тех, кто засыпает.

В роли Кати вам предстоит выживать среди последователей извращённых культов смерти и отчаянно бороться с желанием уснуть. Разгадывайте головоломки этого загадочного мира и уклоняйтесь от преследователей, чтобы разрушить ужасы прошлого.

Одновременно с релизом разработчики выкатывают и саундтрек от Робина Финка из Nine Inch Nails (он же - со-креативный директор). Отличненько, как говорится, два в одном.