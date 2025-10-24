Хоррор о бессоннице и безумии Sleep Awake от авторов Spec Ops: The Line выйдет 2 декабря

Издатель Blumhouse Games и студия EYES OUT объявили, что Sleep Awake, психоделический хоррор от первого лица, выйдет 2 декабря на PlayStation 5, Xbox Series и ПК (Steam).

Игра переносит в мир, где человечество утратило способность спать. Жители последнего города на Земле страдают от вечной бессонницы и теряют рассудок, а тех, кто всё же засыпает, пожирает загадочная ТИШИНА — нечто, стирающее людей из реальности.

Главная героиня, Катя, отчаянно пытается выжить в городе Давка, разрушенном катастрофой и охваченном безумием культов смерти. Ей предстоит разгадать тайны мира, где границы между жизнью и сном, сном и смертью, давно исчезли.

Sleep Awake объединяет психологический хоррор с экспериментальной визуальной подачей: игра сочетает реальные видео-сцены с галлюцинаторной графикой на стыке сна и кошмара. Проект создают Кори Дэвис (Spec Ops: The Line) и Робин Финк (Nine Inch Nails), отвечающий за гипнотическое звуковое сопровождение.

Игроков ждут интенсивные стелс- и выживательные эпизоды, искажённая архитектура и гнетущая атмосфера, где каждый шаг может стать последним.

Sleep Awake обещает стать одним из самых тревожных и уникальных хорроров десятилетия.