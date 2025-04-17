Хоррор Sleep Awake от автора Spec Ops: The Line получил небольшой тизер

Blumhouse Games и студия Eyes Out представили тизер психоделического хоррора Sleep Awake, а также открыли официальную страницу игры в Steam.

Проект создаётся под руководством Кори Дэвиса, креативного директора культовой Spec Ops: The Line, и гитариста Nine Inch Nails Робина Финка. Игрокам предстоит погрузиться в пугающий мир будущего, где единственный оставшийся город на Земле стал ареной борьбы за выживание. Сон здесь может стоить души.

Главная героиня — Катя. Она должна сражаться с культистами, потусторонними существами и собственным желанием уснуть, чтобы спасти себя и тех, кто на неё надеется.