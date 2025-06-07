Вышел новый трейлер Sleep Awake - психологического хоррора от создателя Spec Ops: The Line

В рамках мероприятия Future Games Show состоялся показ нового трейлера Sleep Awake - психологического триллера от студии Nine Inch Nails.

Действие Sleep Awake происходит в последнем известном городе Земли, где жители обречены на вечную бессонницу и впадают в панику, прибегая к безрассудным экспериментам, лишь бы избежать ХАШ — необъяснимого исчезновения тех, кто засыпает. В роли Кати игроку предстоит выживать среди последователей извращённых культов смерти и отчаянно бороться с желанием уснуть.

Сообщается, что над игрой работает Кори Дэвис - творческий директор Spec Ops: The Line, одного из лучших сюжетных экшенов десятых годов. Релиз игры состоится в 2026 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S.