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Sleep Awake 2025 г.
Ужасы, Инди, От первого лица
4.7 3 оценки

Вышел новый трейлер Sleep Awake - психологического хоррора от создателя Spec Ops: The Line

AceTheKing AceTheKing

В рамках мероприятия Future Games Show состоялся показ нового трейлера Sleep Awake - психологического триллера от студии Nine Inch Nails.

Действие Sleep Awake происходит в последнем известном городе Земли, где жители обречены на вечную бессонницу и впадают в панику, прибегая к безрассудным экспериментам, лишь бы избежать ХАШ — необъяснимого исчезновения тех, кто засыпает. В роли Кати игроку предстоит выживать среди последователей извращённых культов смерти и отчаянно бороться с желанием уснуть.

Сообщается, что над игрой работает Кори Дэвис - творческий директор Spec Ops: The Line, одного из лучших сюжетных экшенов десятых годов. Релиз игры состоится в 2026 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

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