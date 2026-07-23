Экранизация игры Sleeping Dogs скоро получит "позитивные новости", обещает Симу Лю

У экранизации Sleeping Dogs до сих пор нет даты выхода и подтверждённого голливудского дистрибьютора, но актёр Симу Лю заверил поклонников, что новости скоро появятся. После того, как пользователь Twitter напрямую попросил звезду «отдать должное игре», Лю ответил: «Надеюсь, скоро опубликую очень позитивные новости. Следите за обновлениями».

Это заявление прозвучало почти через шесть месяцев после последнего значимого объявления о проекте, когда в декабре 2025 года был объявлен режиссёр. С тех пор царит молчание. На сегодняшний день ни одна голливудская студия не приобрела права на экранизацию, что делает её историю одним из самых запутанных случаев в отношениях между играми и кино за последние годы.

У проекта долгий и извилистый путь. О фильме впервые было объявлено в 2017 году, и на главную роль был утверждён актёр Донни Йен. Но в 2025 году сам Йен публично заявил, что производство было приостановлено. Вскоре после этого Симу Лю вмешался и объявил в социальных сетях, что адаптация возобновилась и сценарий уже готов.

Режиссёром фильма стал Тимо Тьяджанто, известный своим мастерством в создании напряжённых боевиков, таких как «Никто 2» и «Ночь идёт за нами» (2018). Тьяджанто обладает обширным опытом в хореографии смешанных боевых искусств, что должно хорошо сочетаться с концепцией Sleeping Dogs. После объявления о своем участии режиссёр написал в социальных сетях: «Это займёт время, но мы сделаем лучшую версию из возможных, со всеми атрибутами, включая тесак, палочки для еды».