Фильм по Sleeping Dogs получил новый шанс - Симу Лю рассказал о прогрессе

Экранизация Sleeping Dogs, которая уже несколько лет находится в разработке, похоже, наконец получила новый импульс. Актёр Симу Лю сообщил, что проект продолжает двигаться вперёд, а команда уже определилась с режиссёром и продюсерской компанией.

О статусе фильма Лю рассказал в ответ на вопрос поклонника в X. По словам актёра, работа над экранизацией идёт «очень хорошо»: у проекта уже есть режиссёр, производственная компания и «реальный путь вперёд».

Инициативу по созданию фильма Лю перехватил после того, как Донни Йен в начале 2025 года подтвердил, что его версия экранизации Sleeping Dogs окончательно не состоится. Позже стало известно, что новый проект разрабатывается при участии Лю — он выступит продюсером картины, а также сыграет главного героя Вэй Шэня.

Режиссёр у фильма уже есть. Им стал Тимо Тьяджанто, известный по «Никто 2» и другим боевикам. К работе также подключена Story Kitchen — студия, специализирующаяся на экранизациях видеоигр. Ещё в октябре 2025 года Лю сообщил, что сценарий фильма получил готовый черновик.

Теперь главным препятствием остаются переговоры с Square Enix, которой принадлежат права на Sleeping Dogs. Лю отметил, что команда сейчас находится на стадии заключения сделки с издателем. Для самого актёра этот этап особенно важен: он не скрывает, что является большим поклонником Square Enix.

Если договорённости будут достигнуты, у фильма появится возможность перейти к следующему этапу производства. При этом конкретных сроков пока нет, поэтому рассчитывать на скорую премьеру не стоит.

Действие оригинальной Sleeping Dogs разворачивается в современном Гонконге. В центре истории находится полицейский под прикрытием Вэй Шэнь, который внедряется в одну из триад и оказывается между служебным долгом и личной преданностью людям, которых знает с детства. Именно эту историю планируют перенести на большой экран.

Дата или даже примерное окно выхода фильма пока не объявлены. Однако после нескольких лет неопределённости проект наконец выглядит так, будто действительно приближается к производству.